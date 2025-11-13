台電公司於13、14日在大園產業園區服務中心及觀音產業園區廠商協進會舉辦興建「觀園超高壓變電所」座談會。（廖姮玥攝）

台電公司預計於桃園市觀音區興建「觀園超高壓變電所」，引起居民強烈反彈，日前更組自救會在預定地抗議，怒控「台電說要穩定電力根本是笑話」。台電公司於13、14日在大園產業園區服務中心及觀音產業園區廠商協進會舉辦座談會，因氣候因素現場僅零星民眾、廠商到場。台電公司表示，「觀園超高壓變電所」啟用後，將從根本改善沿海地區用電品質，將持續與地方民眾保持良好溝通，聽取各界意見，打造安全供電網。

台電公司為提升觀音及大園地區供電可靠度，已於民國114年10月2日正式成立「海線巡修班」，專責沿海地區配電線路維護工作，台電公司在桃園沿海地區供電品質短、中期規畫上，將持續編列預算加速改善供電穩定性，同時組成跨部門聯合作業團隊，逐步汰換及更新老舊設備，並提升維護作業頻率與品質，確保電力系統穩定運轉，自巡修班成立後，將可有效縮短搶修與復電時間，降低停電頻率，並提升整體服務品質。

國民黨籍議員徐其萬表示，過去大園地區供電系統自龍潭電所引出，跨越蘆竹等地供到大園地區給民眾使用，雖然大潭電廠近在眼前，但都未能供給桃園地區使用，但沿海地區風勢強勁，自龍潭點所拉出的電力不穩定，若觀園超高壓變電所設置可提供桃園地區更穩定的電力，也能幫助產業發展，但呼籲台電必須要與地方達成共識才可施工。

國民黨籍議員吳進昌指出，超高壓變電所新建勢在必行，觀園超高壓變電所設置可有效改善沿海及工業區電力品質，但設置地點應該慎重評估，建議可以在就近在大潭電廠周邊或工業區周邊先少人居住的地方設置，不僅路徑安全，也方便。

台電公司表示，從長期來看，「觀園超高壓變電所」啟用後，將使觀音及大園地區由線路末端轉為供電源頭，從根本改善用電品質，全面強化區域電網韌性，為桃園沿海地區產業發展注入新動能。未來將持續與地方民眾保持良好溝通，聽取各界意見，並秉持「穩定供電、友善共榮」的理念，致力打造安全、可靠的供電環境，攜手地方共創繁榮與永續發展。