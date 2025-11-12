藝人許維恩與王家梁2021年結婚後，育有愛女「忒忒」，一家三口生活幸福甜蜜。向來熱愛旅遊與分享生活點滴的她，昨（11日）迎來44歲生日，選擇低調出國放鬆，並在社群平台上曬出一系列杜拜渡假美照，展現女神級的凍齡美貌與火辣身材，吸引大批粉絲圍觀狂讚。

許維恩在貼文中寫下：「第一次生日的當天沒有跟家人朋友特別慶祝～但都提早幫我先過生日，現在當天的我人在杜拜放鬆悠閑的在渡假，謝謝家人和朋友的理解和愛護 。」，她許下三個願望：「1.希望大家都能平安健康快樂，2.然後世界和平愛護地球，3.最後就放在心裡」，字裡行間滿是感恩與溫柔能量。

照片中，許維恩身穿白色針織質地比基尼，簡約卻不失性感，細肩帶設計襯托出纖細手臂與完美曲線，胸前微微的立體紋理更增添質感，搭配愛心造型的鏡面墨鏡與耳邊一朵黃白色雞蛋花，清新中帶著異國風情，整體造型既浪漫又充滿度假氛圍，背景綠意盎然，陽光灑落在她微曬的小麥色肌膚上，展現自然又健康的美感。

粉絲紛紛留言祝福：「生日快樂大美人」、「維恩女神～～～生日快樂」、「生日快樂，一家顏值爆棚幸福快樂，永遠這麼美麗」、「身材火辣」。許維恩真誠、陽光的形象深受喜愛，這次生日選擇出國渡假，享受屬於自己的時光，也讓大家見證她由內而外散發的自信與光彩。