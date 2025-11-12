新竹市棒球場爭議再掀波瀾，桃園地院判決承攬棒球場的巨佳營造，因未付尾款給下游包商揚名實業，應須給付737萬元。新竹市議員楊玲宜痛批市府與巨佳未能讓包商改善與行驗收程序，衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，市議員林彥甫則認為前朝跟現任市府都有責任。市府則聲明，該案件是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。

楊玲宜在臉書指出，桃園地方法院除了判巨佳敗訴，也並駁回被告巨佳求償4100萬全場換土工程費用，因巨佳與竹市府雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序，後而衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，竹市府應要求巨佳負起責任。

此外，楊玲宜也批竹市府阻礙公正第三方鑑定單位進入球場鑑定，在棒球場在鑑定且未進場改善前，已被竹市府大規模破壞現場，讓鑑定單位無從鑑定。且市長高虹安口中所說的美國職棒大聯盟專家，非我國專業鑑定機關。

林彥甫則認為法院之所以無法認定棒球場下包廠商有施工瑕疵，前朝跟現任市府都有責任。前市府讓球場未驗收先開打，排水測試時也說問題不大，所以法院無法認定施工有瑕疵，現任市府未循法律程序，自行開挖，破壞證據，導致在法律上無法證明廠商施工問題。

對此新竹市府12日發聲明澄清，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統包商曾向法院申請保全證據近1年，致使棒球場相關覆土移除與改善工程無法進行。保全證據期間，市府均配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除。

針對有錯假言論指出市府未驗收卻開挖球場，市府嚴正駁斥，球場（覆土區域）部分因統包商始終無法提交有效且經審認之資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭市府解除部分契約，所有行動均依法行政、合乎程序，絕非任意開挖或破壞。

市府嚴正聲明，日前桃園地方法院所審理的案件，係統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。市府僅針對與統包商之間的統包契約負責監督及履約審查，歷來均要求依照法定程序提交結構安全、排水改善及相關設計圖說。統包商多次拖延、未能配合補正，才導致改善計畫延宕。