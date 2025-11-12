大眾普遍認為，咖啡容易造成心悸與高血壓的狀況。然而，最新發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的新研究指出，每天適量飲用咖啡不會增加心房顫動風險，甚至可能有助於降低疾病復發機率。

美國有超過1,000萬人患有心房顫動，它是臨床上最常見的一種心律不整，因大腦發送的電訊號異常，導致心房速度過快且跳動節奏不規則，使心臟收縮不良，血液滯留形成血栓，進而增加中風、心臟衰竭風險。

最新發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）為期4年的臨床研究，招募約200名有心律不整病史的長者，受試者在過去5年中都曾有喝咖啡的習慣，平均年齡70歲，其中3分之1為女性。試驗為期6個月，研究人員將受試者隨機分為2組，1組完全戒除咖啡因、1組每日至少喝1杯咖啡。

結果顯示，受試者中有111人心房顫動復發。有趣的是，避免攝取咖啡因的組別復發率竟高達64%，而飲用咖啡的組別復發風險則降低39%，僅有47%再次發作。研究團隊推測，可能是咖啡中的抗發炎化合物與被咖啡因刺激的腎上腺素，有助於預防心房顫動及降低心律不整的復發機率，而非咖啡因本身有效果。

紐約西奈山福斯特心臟醫院(Mount Sinai Fuster Heart Hospital)心臟科醫師Johanna Contreras表示，這項研究仍存在侷限，因為實驗尚未考慮到咖啡以外的含咖啡因飲料，也未追蹤受試者運動習慣或飲食方面的差異，因此仍需更多研究來驗證咖啡與心房顫動復發之間的因果關係。

他強調，這項實驗最重要的結論並非是咖啡能保護心臟，而是指出對心房顫動患者而言，每天1杯咖啡是安全的，適量飲用才是王道。