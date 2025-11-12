私立正心中學為培養學生的品德與仁愛之心，每年在聖誕節週舉辦25公里仁愛健行，這項傳統已延續53年不輟。今年適逢創校65週年，一位經營印刷廠的傑出校友特別發起「仁愛健行校友餐會」，誠摯邀請歷屆校友於12月20日回母校共襄盛舉，白天參與健行、夜晚歡聚校園，盛情招待百餘桌佳餚，消息一出，立刻在校友圈掀起熱烈回響。

創校於民國50年的正心中學，秉持天主教盡心盡力、敬天愛人的教育理念，自61年起舉辦25公里仁愛健行，全校師生總動員。行前，學生需親自向家人與朋友說明活動意義，每走1公里募得2元、以50元為單位樂捐，象徵「為愛而走」的精神。

正心中學的仁愛健行以小隊為單位進行，每隊包含國中部與高中部學生，學長姊在路途中要照顧學弟妹，展現正心人團結互助的精神。（正心中學提供）

正心中學每年12月舉行的仁愛健行都有校友回娘家重溫中學時期的回憶。（正心中學提供）

53年來，學校規劃４條路線輪流舉行，是歷屆正心人共同的青春記憶，也是雲林民眾熟悉的風景。校方為妥善運用仁愛健行的善款，成立仁愛基金管理委員會，讓每一筆贊助發揮最大的助人力量。

今年12月20日將舉行第54次仁愛健行，校方邀請歷屆校友回母校再度啟程，當晚6點首次舉辦「仁愛健行校友餐會」，席開百餘桌，由一位經營印刷廠的傑出校友全額贊助。

校長林佳慧表示，當晚的仁愛健行餐會免費，只要參加過仁愛健行的校友都可報名，12月8日前填妥Google表單，報名後籌備小組便會寄出確認信件。20日仁愛健行預計下午4點師生全部回到校內，隨即布置盛宴，6點準時開席。

她強調，仁愛健行對正心校友別具意義，每年都可看到老中青三代校友回來參與，今年適逢學校創校65年，熱情邀約校友們回母校吃飯，重溫中學時期的時光。

校方正透過各種社群媒體廣邀校友「回娘家」，許多校友很興奮相約重聚。

正心校友遍布雲林各角落，每當提起仁愛健行，總能喚起跨越世代的共同回憶，雲林縣衛生局長曾春美、陳世卿伉儷也是校友，她說收到邀請卡後就轉發同學群組，正在揪團回母校團聚！

正心中學65年來培育出許多傑出校友，包括前法務部長施茂林、靜宜大學校長林思伶、維多利亞雙語學校董事長李佳芬、警大校長黃明昭、前彰化縣長卓伯源、彰化縣議長謝典林、警、台灣數位光訊科技集團董事廖紫岑、健豪印刷總經理張訓嘉，以及鈺齊國際董事長林文智等人。