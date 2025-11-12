廣達《游於藝》開幕典禮中，小學生還穿著古裝登場，化身小小導覽員，帶領觀眾穿越時空走進宋代畫作的世界。（圖／中正國小）

由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今（12）日在中正國小隆重舉行聯合開幕典禮，今年展覽以「宋潮好好玩」為主題，小學生還穿著古裝登場，化身小小導覽員，帶領觀眾穿越時空走進宋代畫作的世界；透過多媒體展演、互動導覽與創意策展，讓古典藝術走進現代校園生活。

開幕典禮由中正堂風舞蹈團帶來精彩的開場演出，以舞姿詮釋宋代藝術的優雅與生命力，展現中正國小學生的美感表現力。隨後，三位中正國小學生楊喬嫣、楊喆惟、許宸伃穿著古裝化身小小導覽員介紹宋代畫作，特別是405班的許宸伃，更以流利的金門話進行「文房四寶」導覽，巧妙結合本土語言與藝術學習，展現出中正國小在語文與藝術統整教學的創意成果。

小尖兵王皓筠也在活動中分享導覽經驗，他表示：「導覽讓我更認識宋朝畫作，也讓我學會勇敢說話。這是一次很特別的學習經驗。」孩子們真誠的分享，正是藝術教育在潛移默化中培養的成果。

值得一提的是，擔任司儀的金湖國中9年級學生林玥潼，於113學年度參加由廣達文教基金會主辦的「第16屆廣達游於藝獎導覽達人競賽」中學組全國決賽，以結構清晰、情感真摯與穩健台風脫穎而出，榮獲全國首獎，並同時獲得國立台灣博物館館長獎之殊榮。這是金湖國中首次入盟便表現卓越，在全台22縣市及海外台灣學校、總計1641件投稿作品的競爭中脫穎而出，格外令人振奮。

出席開幕活動的縣府參議陳金增表示，廣達文教基金會長期推動《游於藝》計畫，讓藝術能夠在偏鄉地區發光，縣府也樂於成為最堅強的後盾。他指出，藝術教育不僅培養美感，更讓孩子學會用不同的角度看世界；金門雖遠，但孩子的創意和表現一點也不輸給城市。他並感謝各校師生的投入，讓藝術在金門的校園中落地生根。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允也肯定此次活動的重要意義。他表示，《游於藝》計畫的推動，是讓藝術走入生活的最佳實踐，讓離島的孩子能有舞台展現才華與創意。金門的學生充滿活力與想法，透過藝術，他們不僅認識文化，也能培養自信，展現金門的軟實力。

中正國小身為金門盟盟主學校，負責教師研習、盟校管理及小尖兵培訓等任務，攜手金城國中、金湖國中、賢庵國小、多年國小與何浦國小等校，共同推動藝術教育在離島的深耕，展現「共學、共創、共好」的教育願景。

校長陳為信表示，藝術教育不僅是美感的培養，更是思考與表達的歷程。希望孩子能學會觀察生活、感受美，並用自己的方式表達對世界的理解。他也特別感謝縣府對教育經費的挹注與廣達基金會的長期陪伴，使偏鄉孩子也能擁有豐富的藝術學習資源。

廣達文教基金會協理吳宛娟強調，藝術不是遙不可及的殿堂，而是生活的一部分。當孩子在導覽、創作、表演的過程中找到自信，那就是藝術教育最動人的時刻。金門盟的開幕，既開啟了展覽的序幕，也延續了教育的旅程。

開幕後，展覽將自中正國小出發，陸續巡迴金城國中、金湖國中、多年國小、賢庵國小及何浦國小，展期橫跨半年，橫越金門東西兩半島，各校小尖兵將在展覽期間擔任導覽員，帶領校內同學一起走進藝術的世界，讓美在日常中萌芽，也盼外界能持續給予關注與支持。