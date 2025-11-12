光麗生技控股集團子公司宸麗生技，旗下專業美學品牌 Gloréau 蔻芮安參加國際美容盛會 Cosmoprof Asia 2025，12日起一連3天在香港會議展覽中心（HKCEC）與全球買家見面； 同時也參與在亞洲國際博覽館舉行的Cosmopack Asia，聚焦原料、包裝與代工創新。

宸麗生技表示，新品牌 Gloréau 蔻芮安以「醫學專業×生技研發×美學品牌」為核心，結合集團內 G 宸曜醫師團隊與儀玳妝品之國際製造經驗，以「外部護理×內部調理」，為概念，建立「Clinic-to-Care」的完整照護方案，強化產品的專業性與安全性。保養線以 PDRN、積雪草、神經醯胺與胜肽為研發主軸，推出《積雪草恆光修護系列》等產品，並依化粧品法規標準進行安全與穩定性測試。

本次參展產品聚焦「恆光修護」配方力：導入積雪草複合植萃、透明質酸×聚谷氨酸複合補水系統與多重胜肽，主打保濕、舒緩與光澤；現場同步展示「5＋1 恆光保養儀式」，自潔顏、精粹水、精華至精粹乳、精粹霜，搭配每週2–3次面膜保養，協助肌膚維持柔潤穩定與自然光韻。

光麗旗下新品牌「蔻芮安」前進香港，亮相國際美容盛會Cosmoprof Asia 。（圖／蔻芮安提供）

其中「氫芯煥顏面膜（Hydrogen Core Revitalizing Mask）」以「活化智氫」乾濕雙倉設計，啟動製氫流程僅需靜置 3–5 分鐘，即於膜布內釋放微細氫氣泡；敷貼臉部20–30 分鐘，帶來貼膚導入體驗氫氣抗氧化消除自由基。配方融合積雪草來源成分、菸鹼醯胺、透明質酸鈉與甘油葡糖苷，主打「氫氣抗氧化、立即提亮、補水鎖水」三效合一，協助肌膚呈現澄澈光澤並提升後續保養延展與吸收感。

Gloréau 蔻芮安秉持「讓光與肌膚共生，自帶光就是最好的底妝」理念，將醫學臨床經驗轉化為日常保養價值，並延伸 NutriCare 營養保健線，從內而外支持健康平衡。品牌團隊在展會期間，除了提供配方與通路合作諮詢，同時也提供預約會談，搶攻亞洲「美力」商機。