遠傳表示，即日起至門市申辦指定5G資費，可享手機折扣與加碼回饋。部分機型搭配999元資費後，專案價下殺至0元，包括moto razr60、三星Galaxy S25FE、OPPO Find X9及vivo X300系列等，並提供Spotify、friDay影音與資安服務等短期免費方案。舊換新部分，遠傳針對不同品牌祭出額外折扣，三星摺疊機系最高加碼6,000元、Galaxy S25系列最高4,000元，OPPO與vivo新機亦有2,000～3,000元不等優惠。

針對市場關注度高的iPhone17系列，遠傳強調不論新申辦、續約或攜碼，只要搭配指定方案並進行舊換新，最高可折抵4萬元。以iPhone17ProMax256G搭配599元資費試算，折扣後專案價最低可達0元，並加碼配件折扣與影音服務優惠。

在空機市場方面，遠傳推出免綁約購買指定旗艦機種贈送DJI智能手持攝影套件的活動，適用機型包含vivo X300系列、OPPO Find X9系列、Galaxy S25 Ultra以及iPhone17 Pro／Pro Max（512GB以上），希望藉由附加贈品吸引偏好無合約購機的族群。

遠傳也針對學生族推出平板方案，申辦指定專案可加價或0元帶走AirPods或ApplePencil，並附帶多項影音及資安服務試用。兒童市場部分，遠傳主推自家定位手錶，內建定位、視訊通話與求救功能，並提供原廠保固及門市教學服務，搭配399元資費後可0元入手。另外，家電單購優惠亦同步上線。

遠傳表示，此次加碼涵蓋手機、平板、兒童穿戴及家電等多類產品，希望讓消費者在普發現金期間能以較低門檻升級設備。