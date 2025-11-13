王姓教練民國113年到在台北市知名私立小學高爾夫球社團指導小學生球技，但王未注意林姓學生揮桿姿勢過高，以至於球桿打中麥姓學生的臉造成鼻骨骨折，台北地方法院審理後，考量王犯後終能坦承犯行、於審理期間先行賠償8萬元，依過失傷害罪判處拘役55天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

王姓教練113年6月12日前往北市一間國小代課，王對學生進行高爾夫球社團課程指導教學時，本應善盡教學監督之責，提醒切桿練習之學生，揮桿幅度不得超過膝蓋，而其他在旁等待之學生應與其保持安全距離，以避免遭球桿或高爾夫球擊中。

王依當時情形並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，致麥性學生遭大幅度揮桿之林姓學生（所涉過失傷害罪嫌部分，未據告訴）不慎擊中其臉部，因而受有鼻骨骨折之傷害。

北院審酌王身為高爾夫球教練，疏未善盡監督學生之責，致課堂學生揮桿過失擊傷麥性學生，實有不該，惟念王犯後終能坦承犯行、於審理期間先行賠償8萬元依過失傷害罪判處拘役55天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。