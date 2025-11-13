歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇呼籲，從2026年起就取消對價值低於150歐元的進口小包裹的免稅政策，預料Shein、Temu等大陸跨境電商將首當其衝。圖為示意圖。（摘自新華社）

歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）當地時間13日致信歐盟各成員國財長，呼籲從2026年起就取消對價值低於150歐元的進口小包裹的免稅政策。如若成真，這將比歐盟原訂計畫提前兩年多，預料Shein、Temu等大陸跨境電商將首當其衝。

歐盟今年5月宣布，計畫取消價值低於150歐元的進口小包裹的免稅政策，就引發北京關切。大陸外交部發言人毛寧當時稱，盼歐方為陸企提供公平、透明、非歧視的營商環境，為陸歐經貿合作創造有利條件。

大陸觀察者網引自英國《金融時報》報導，根據信件內容，塞夫柯維奇稱這是確保歐盟在快速變化的貿易現實中增強其地位的關鍵一步。此舉「將發出一個強烈信號，表明歐洲認真對待提升競爭力並為其企業確保公平條件。」

報導稱，上述措施原在2028年中期生效，若按塞夫柯維奇的提議，形同比原定時間提前兩年多，而歐盟此舉也被認定是劍指大陸而來。

「此前的時間表與當前形勢的緊迫性不符」，塞夫柯維奇認為，歐洲的產業，特別是零售商，一再強調必須立即消除這種競爭扭曲；「這不是一個技術問題，而是關乎歐洲捍衛其經濟利益的能力。一個現代化且具備競爭力的歐洲必須能夠更好地保護其商品邊境並維護公平競爭。」

據美國《福布斯》網站消息，法國議會正準備辯論一項擬對低價值進口商品徵收2歐元稅款的法案。該措施可能在明年生效。近期，羅馬尼亞等國家已對小包裹徵收高達5歐元的費用。