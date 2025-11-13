警方查扣改造槍支等證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名30歲蔡姓男子涉嫌在橋頭區，租下一塊農地及農舍作為改造槍枝工廠，刑事警察局南部打擊犯罪中心經追查後，鎖定嫌犯和工廠位置，於10月中旬逮獲蔡男和查扣非制式長槍、非制式手槍及改造子彈等證物。畢業於餐飲科系的他，自稱對改槍有興趣自學自改，但警方卻發現其中一把槍他會隨身放在車上，研判案情不單純，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，移送橋頭地方檢察署偵辦。

南部打擊犯罪中心掌握，蔡嫌於去年1月租下橋頭區一塊農地及農舍，卻沒有種植蔬果，反倒將農舍作為改造槍枝的工廠，企圖掩人耳目。警方於10月14日先趁蔡嫌出門時成功逮人，並於代步用小貨車後車斗內查扣1枝非制式長槍。

隨後在到農舍中查獲1枝非制式手槍、3顆霰彈、3顆改造子彈及改造工具1批等贓證物，現場改造工具齊全，槍枝送驗具殺傷力。

據了解，蔡嫌是餐飲科畢業，後來跟著父親從事工程工作，他稱是因個人興趣使然，才從事槍彈改造與組裝，但警方對他說法保留，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，移送橋頭地方檢察署偵辦。