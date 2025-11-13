基隆市中正區調和街每逢大雨都會發生積淹水的情況，近日更傳出道路附近有「內陸湖」溢流，基隆市政府13日表示，已向內政部國土署提報，期待能夠爭取總經費預估2755萬元的補助，進行調和街沿線排水設施改善。

基隆市中正區調和街一帶11日午間積水成災，11日中午過後，中正區調和街發生嚴重積水，大水漫流至路面，甚至導致交通一度受阻。當日傍晚風雨增強，調和街積淹水擴大，有車輛涉水經過拋錨，八斗子分駐所警員到場擺放交通錐警戒，並疏導交通。

12日市府在現場調查時，發現調和街上方的山地有一處疑似堰塞湖的內地湖泊，該處湖泊溢流至調和街，再加上調和街旁的沉砂池宣洩不及，才會導致泥水漫流至調和街路面。

13日上午，基隆市長謝國樑強調，該處並非民眾懷疑的「堰塞湖」，而是「內陸湖泊」，其次，湖面的面積約莫700平方公尺，與馬太鞍溪堰塞湖相較，面積相差約2千倍，對城市影響有限。

基隆市工務處長簡翊哲表示，經現場勘查後，這次調和街積淹水的主因在於調和街沉砂池排水不及、溢流至路面，11日事發當天，就緊急進行開口，完成臨時導排水作業，現階段續進行兩段排水溝及豎井增設工程。另外，維德醫院下方私有土地，同樣有邊坡排水溢流未進入調和大排狀況，環保局也在當天完成臨時導排水設施。

為改善調和街每逢大雨必淹水的狀況，簡翊哲表示，市府已於今年8月間向內政部國土署爭取經費補助，希望進行調和街沿線排水設施改善工程。工程總經費預估約2775萬元，除將於調和街沿線新設3段側溝，導排到調和大排外，上游沉沙池也將加大出口排水量，並設置全長約50公尺的0.6m管涵。