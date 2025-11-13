苗栗市今年風箏節創下歷年新高人潮！「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」首度連續舉辦3天，結合客家粄條節、十大伴手禮頒獎及客家四炆四炒等活動，吸引超過10萬名遊客造訪。（苗栗市公所提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗市今年風箏節創下歷年新高人潮！「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」首度連續舉辦3天，結合客家粄條節、十大伴手禮頒獎及客家四炆四炒等活動，吸引超過10萬名遊客造訪。

苗栗市公所主辦的「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」，今年首度以3天連續舉辦方式登場。活動結合客家粄條節、十大伴手禮頒獎及客家四炆四炒等特色內容，現場人潮絡繹不絕。根據中華電信行動大數據分析，3天活動共吸引10萬1,683人次參與，創下歷年新高，帶動觀光與地方商機。

苗栗市今年風箏節創下歷年新高人潮！「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」首度連續舉辦3天，結合客家粄條節、十大伴手禮頒獎及客家四炆四炒等活動，吸引超過10萬名遊客造訪。（苗栗市公所提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗市長余文忠表示，今年風箏節能夠圓滿落幕，感謝各地遊客與公所團隊的努力。他指出，以往風箏節為期2天，今年首次延長至3天，並整合多項活動內容。客家粄條節、四炆四炒辦桌都成為留住遊客的重要元素，讓大家不只看風箏，也能體驗在地美食與文化。

大數據分析顯示，今年參與人潮中，苗栗縣內遊客占74.9％，外縣市則以台中市、桃園市、新北市及新竹縣居多，另有少數旅客來自澎湖、金門、連江及花東地區。余文忠說，這代表風箏節的影響力逐步擴散，「未來將持續加強外縣市宣傳，吸引更多遊客來苗栗住宿與消費，提升城市能見度。」

活動順利推動也仰賴企業與縣府支持。除市公所主導外，中油、長春、台肥及觀光署提供經費，縣府勞青處及衛生局協助設攤舉辦「菁市集」，豐富活動內容。余文忠感謝各界支持，並表示風箏節是親子共樂的活動，希望明年能爭取更多企業贊助，讓更多小朋友擁有屬於自己的紀念風箏。

苗栗市公所指出，年底將舉辦聖誕晚會及街道布置，明年初也將迎來傳統盛事火旁龍，目前籌備工作已展開，鼓勵社區與親子踴躍報名參與。

余文忠強調，今年突破10萬人次是團隊努力的成果，也是明年進步的起點。我們會持續提升活動品質、擴大行銷宣傳，邀請更多外地遊客造訪，讓苗栗的文化與熱情被更多人看見。