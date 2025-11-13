民進黨市議員邱俊憲今（13）日痛批，國民黨杯葛預算讓議會陷入停擺，形同蓄意拖垮議會運作，更點名背後主導的「影武者」是立委柯志恩。（摘自邱俊憲臉書）

高雄市議會藍綠口水戰持續開打，民進黨市議員邱俊憲今（13）日痛批，國民黨杯葛預算讓議會陷入停擺，形同蓄意拖垮議會運作，更點名背後主導的「影武者」是立委柯志恩。對此，國民黨團總召黃香菽回嗆，「是不是沒有柯志恩，民進黨就沒新聞？」

邱俊憲指出，國民黨團不願配合議程變更，導致總預算無法順利交付委員會審查，「從今天開始的分組，完全無預算可審，五個全天會期空轉」，痛批這不是監督，而是蓄意拖垮議會運作、耽誤高雄發展。

邱俊憲怒批，藍營從一開始就以政治角力干預市政，把議會當政黨鬥爭的舞台，讓市府與議會陷入僵局，「高雄需要的是前進，不是政黨私心綁架；民主政治不是靠霸佔主席台來出氣！」更直指「影武者」就是高雄市黨部主委、政策會執行長柯志恩。

對此，黃香菽反批，民進黨刻意模糊焦點，國民黨團的訴求非常明確，包括要求市長率隊為局處官員的嗆聲事件道歉、向中央爭取遭刪減的補助款，並召開美濃大峽谷等環保重大議題專案報告。

黃香菽痛斥，市府一邊高喊協商，一邊卻在臉書發布圖卡攻擊議員，「這叫誠意協商？」她反問，議會仍有小組審查決算案，「哪裡停擺？難道預算沒照市府意思過，就乾脆整個市政擺爛？」

針對綠營點名柯志恩是「影武者」，黃香菽回酸「想選市長的沒聲量要蹭柯志恩可以理解，但邱俊憲不選也要蹭，是不是民進黨沒有柯志恩就沒新聞？」

黃香菽強調，黨部尊重議會黨團自主，質詢方向均由議員共同討論，「新潮流議員要不要先回去問問民進黨團內部，難道所有議題都會聽湧言會主委黃文益的決定？」

黃香菽強調，市府長期對議會態度傲慢、推諉擺爛，國民黨杯葛是為「捍衛市民權益與議會尊嚴」，呼籲市府正視問題，「不是把責任都推給在野黨」。