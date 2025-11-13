立法院外交及國防委員會召委王定宇一行人於本週一（10日）考察陸軍裝甲訓練指揮部。（軍聞社提供）

我國最強戰車M1A2T上月成軍，立法院外交國防立委10日也前往裝訓部考察訓練實況，然王定宇今日在委員會後有感而發，驚曝我國的M1A2T竟未採購「戰場管理系統」（BMS），使得現場射擊溝通還是用傳統的人聲指揮，有多輛戰車打到同一個目標的狀況，就像一台「沒裝電腦的法拉利」。對此，陸軍也簡易回應，這是因為欲規劃納入我們自己指管系統的關係。

立法院外交國防委員會今日召開國軍編現比專案報告，會後召委王定宇向陸軍建議有關他本週一至裝訓部考察M1A2T訓練的看法。王定宇揭露表示，他發現現場的火力協調是用聲音在指導，那跟舊有的M60是一樣的作戰觀念，且有2、3輛戰車同時都打到同一個目標的狀況。據他了解，這是因為我們買車輛時，就沒有一併購買「戰場管理系統」（Battlefield Management System ,BMS）。

王定宇直言，我們買了新的裝備，卻沒有用新的軟體，沒有用新的作戰概念。在火力的分配、協同、共同圖像、指管系統的缺乏下，導致M1A2T有了好的車載平台，卻沒有適當的作戰系統、戰場系統。因而在戰時需要火力分配的時候，就會出現3台去打同一目標的狀況，那另外剩下來的敵軍就成了很大威脅。

他強調，M1A2之所以成為最強的戰車，除了它的裝甲、火力以外，其實最重要的是它的管理系統鏈結。這使得在4輛車的作戰編組中，另外3輛友車也能在畫面上擁有共同作戰圖像，也有即時的資訊分析，來分配火力，避免火力重複、浪費打擊效率。

王定宇也坦言，就算我們之後補裝上了BMS，訓完的官兵其實還要回來再補這個科目，就會導致我們的戰力會有一段空隙，也導致我們訓練花了時間訓練卻少了一個這個科目，等於沒有讓M1A2T發揮它應有的現代化戰力。

不過王定宇也說，美方在訓練我們M1A2T的成員時，跟以往的CM11、M60完全不一樣，以前我們的車長、駕駛，這個每一個人都只會自己的專長分工，而新的M1A2訓練要求4個人都要會每個專長；且訓練是用電腦計分，不能任人為更改。

現場軍方人士事後回應，當初Ｍ1A2T確實沒有規劃採購美軍的戰場管理系統，但是有納入自己指管的規劃，因為整體聯合作戰，整個指管韌性都要納入考慮，這個案子從初步報價到現在，整個指管系統都不斷更新，這段其實一直都有規劃，雖然沒有買美軍的，但都有國軍自己的系統。後續預劃的指管系統跟Ｍ1A2T戰車的整合也都沒有問題，且終究這個系統都要跟地面作戰整合。

而王定宇也認為，這個軍方人士說的指管系統應就是指「鋭指系統」，軍方想將自己的鋭指系統放在M1戰車上；但據他了解，「鋭指系統」的實用狀況並不是很好。