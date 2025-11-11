立法院外交及國防委員會考察團昨日率隊前往陸軍裝甲訓練指揮部考察戰備整備實況，對裝訓部持續強化M1A2T戰車換裝訓練和接裝整備工作，表達高度肯定，並強調將持續關注國軍建軍備戰議題，共同提升國防整體戰力。

為了解國軍M1A2T戰車接（換）裝進度與訓練實況，委員王定宇、陳俊宇等一行昨日上午在國防部常務次長楊中將、陸軍司令部副參謀長吳少將及裝訓部指揮官周少將等人陪同下，首先聽取單位任務簡報，以及M1A2T戰車接（換）裝進度規劃、專業訓練與模擬器運用概況，並關切部隊指管系統整合、訓練課目設計與編實動員銜接等議題，對後續精進方向提出相關建言，供國防施政參考。

過程中，考察團實地前往模擬器訓練館及砲塔教室等訓練場域，近距離觀摩官兵操作模擬器進行M1A2T戰車駕駛與射擊訓練，透由說明官解說，深入了解各項設備操作原理及要點，以及專業專長培訓養成過程，並對裝訓部推展M1A2T戰車接（換）裝訓練的成效與努力，予以嘉勉及肯定。

考察團表示，M1A2T戰車是國軍推動地面戰力提升的重要一環，其與部隊現役戰車在性能、操作與維保等方面均存有差異，有賴裝訓部全力完善訓場整建、模擬系統建置等接（換）裝訓練工作，並特別感謝國軍全體官兵長年戮力戰訓本務，運用新式裝備與科技，以及嶄新的訓練模式與思維，發揮不對稱作戰的精神，以堅實戰力守護國家安全。