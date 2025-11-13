廚餘養豬禁令尚未解除，根據環境部統計，期間全國平均每日產生1779公噸廚餘，對於外界憂焚化爐處理廚餘恐有戴奧辛。環境部指出，要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測頻率，以確保環境安全，並強調，焚化處理僅屬短期應變措施，而中長期廚餘去化仍朝生質能源化、堆肥化。

卓榮泰表示，為因應目前禁止使用廚餘養豬，請環境部持續加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘清運及去化處理。特別要求在禁運、禁止廚餘養豬期間，要進行掩埋處理的各縣市，對掩埋場周遭環境的水質，務必要加強監控，確保杜絕各種野生物不能夠入侵，讓異味不能擴散，也讓污染相鄰河川的問題能夠得到有效的控制，避免二次環境的傷害。

卓榮泰指出，學校團膳部分，要確保廚餘清運順暢。在短期內，廚餘去化要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種利用永續的方式推動，請環境部督導轄內設施量能不足之縣市，加速增設完成廚餘再利用設施，也在需要的時候，要求其他縣市來加以支援。

環境部今日於行政院會報告各縣市廚餘去化情形。環境部指出，截至11月10日，禁養期間全國平均每日廚餘清運量約1779公噸，其中再利用處理占44％（785公噸／日），焚化與掩埋合計占56％（994公噸／日）。

針對外界關切廚餘投入焚化可能影響設備及空汙排放問題，環境部指出，11月7日邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測頻率，以確保環境安全。環境部並強調，焚化處理僅屬短期應變措施，非長期政策方向。

另針對防疫期間廚餘再利用養豬場之管理，地方環保機關目前正執行第四波稽查，前三波完成率均達100％，共查獲4家違規業者並依法處分。各縣市廚餘掩埋場亦已全面完成圍籬設置，防止野豬及野生動物進入覓食。

環境部強調，廚餘管理屬地方自治事項，感謝各縣市政府全力配合，焚化處理僅屬短期應變措施，非長期政策方向。未來中長期將與地方合作，提升堆肥化、生質能化及黑水虻等循環利用，未來也將推動「惜食教育」，從源頭減少食物浪費，落實循環經濟與淨零目標。