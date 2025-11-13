雲林北港朝天宮天上聖母將從11月15起展開為期15天南都巡歷，同時也是北港朝天宮「黑面三媽」時隔109年再度南巡，是百年來最盛大會香盛事，其中16至24日將在台南巡歷，台南17區107間宮廟參與接駕，其中20日至22日祀典大天后宮「鎮南貳媽」將陪同出巡，預料將掀起一波「迓媽祖」盛況。

台南市政府今天隆重迎接這場即將到來的北港媽南都巡歷，市長黃偉哲與台南市議長邱莉莉一同率領議員、市府團隊祈求活動圓滿。黃偉哲說，距今14年前，民國100年重啟北港媽南下府城巡歷，但黑面三媽則是暌違109年再度南巡，台南是眾神之都，此次盛大會香除代表台南與北港的香火情誼，也延續歷史脈絡，期盼媽祖慈光庇佑台南風調雨順、市民安居樂業。

台南市長黃偉哲(前)率領議員、市府團隊一起參香，迎接即將到來的「北港媽」南都巡歷。(曹婷婷攝)

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，媽祖可能知道今年天災地變特別多，今年適逢三媽250周年，今年5月，廟方擲筊獲媽祖允准出巡，而且一次就3個聖筊，預定11月15日自北港起駕，行經嘉義縣，走台南山線進入市區，駐駕普濟殿與大天后宮，11月24日回鑾，改走海線返抵北港，希望這次活動除為台南也為全台灣祈福。

民政局長姜淋煌表示，為確保南都巡歷過程圓滿，先前已召開2場協調會，並由17公所針對遶境細節協調，沿途力行「少香、減炮、優質、環保」，期待透過本次活動，不僅能發揚台南市優質的廟會文化，兼顧環境整潔與交通秩序，讓所有參與者都能在安全、舒適的環境下感受媽祖的庇佑。