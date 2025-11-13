詐騙集團在網路上po文吸引網拍受害人。（翻攝畫面）

民國114前5名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居第1或第2，刑事局偵查第九大隊統合北中南警力，全台掃蕩假網拍詐欺集團，逮捕林姓男子等7名嫌犯。警方調查，近期詐團假網拍主要以演唱會門票、二手iPhone和Labubu精品公仔為主，清查有105人受騙，財損逾200萬元。詐團會透過多名不知情友人提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝，最終仍遭查獲。

刑事局表示，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理。

刑事局偵查第九大隊彙整多筆假網拍詐欺案件後全力掃蕩假網拍犯罪，結合全台各地警力共組專案小組，分別在基隆市、新北市、台中市、台南市及高雄市等地，陸續偵破6起網拍詐欺案件，查獲犯嫌7人，查扣作案用手機、平板電腦、存摺及提款卡等贓證物，統計被害人數105人、財損金額逾200萬元。

警方調查，35歲林姓、36歲郭姓犯嫌慣用手法係鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，用假帳號於Facebook社團刊登出售「國內知名歌手」、「韓國偶像團體」等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」、「數量有限」等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券。被害人一旦匯款後，便以「票務問題」、「物流延遲」等拖延，最終封鎖帳號、犯嫌人間蒸發，詐騙16人共30萬餘元。

另31歲彭姓嫌犯、21歲張姓嫌犯則分別於Facebook社團刊登出售「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等貼文，以「低於市價」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人「卸下心房」，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝，然最終仍遭查獲，他們藉此詐騙多達74人，不法利得逾150萬餘元。

刑事局提醒，進行網路交易時應慎選有保障的第三方支付機制，切勿輕信陌生連結或「低價出清」、「立即出貨」等說詞，若要在社群平台與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款，以免受騙，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。