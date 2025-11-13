秋冬季節接連報到，天氣轉冷，一名36歲蔡小姐因呼吸道不適就醫，吃藥後症狀仍未改善，還總覺得「脖子像被掐住」。經抽血檢查後發現，她罹患的是亞急性甲狀腺炎。台北市立萬芳醫院新陳代謝科主治醫師劉漢文提醒，此病病程可長達數月，若確診後未規律追蹤，可能惡化成永久性的甲狀腺功能低下。

萬芳醫院在官方臉書發文指出，蔡小姐一開始出現咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，到診所就醫並服藥後仍不見好轉，甚至出現發燒不退、脖子腫脹疼痛，感覺彷彿被人掐住脖子般難受。後來她前往醫院進一步檢查，才發現罹患病毒性甲狀腺炎，也就是所謂的亞急性甲狀腺炎。

劉漢文表示，脖子疼痛不一定是感冒引起，臨床上約有1成5的患者，是在病毒感染後出現亞急性甲狀腺炎，由於症狀與感冒相似，初期易被誤診。此病好發於30至50歲女性，典型症狀包括甲狀腺腫大、按壓時疼痛，疼痛感可能延伸至喉嚨、下巴或耳朵，並伴隨發燒與疲倦等症狀。

針對亞急性甲狀腺炎的治療方式，劉漢文指出，若症狀較輕，可使用消炎止痛藥緩解不適；若症狀嚴重，則需搭配類固醇治療。他提醒，亞急性甲狀腺炎從發作到痊癒，病程最長可能持續數月，因此在發炎期及恢復期，應每2至8周追蹤一次甲狀腺功能，避免惡化為永久性甲狀腺功能低下。若患者本身帶有甲狀腺自體免疫抗體，更應每年定期檢查，以防復發。

彰化基督教醫院分泌暨新陳代謝科醫師謝芳傑在官網提到，甲狀腺功能低下可能會造成不耐寒冷、記憶力變差、吃不下、皮膚粗乾、疲倦、便秘，甚至貧血、肌肉無力及神經病變，嚴重還可能造成心臟積水、心臟衰竭或心臟無力、臉腫、低血鈉等症狀，不可輕忽。