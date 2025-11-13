新竹縣芎林鄉種植茂谷柑，受10月中、下旬連續降雨影響，造成部分茂谷柑出現裂果及落果的災情，此外，9到10月日曬高溫，也造成部分桶柑果皮黃化及褐化的災情，農業部於12日公告農業天然災害現金救助地區，今起受理農民申請，受災農會可向轄區公所依限提出申請。

10月中、下旬連續降雨，縣府農業處指出，目前由鄉鎮市呈報相關損害情形，農損情況一旦達到救助門檻標準，就會啟動勘災，經核定將受理農友申請，各公所也會再辦理會勘。受前陣子豪雨影響，達到會勘標準的包括湖口、新豐雜糧受損，以及芎林鄉茂谷柑的部分。

針對芎林鄉10月中、下旬連續降雨，造成部分茂谷柑出現裂果及落果的災情，以及9到10月日曬高溫，造成部分桶柑果皮黃化及褐化的災情，農業部於12日公告芎林鄉為辦理茂谷柑及桶柑農業天然災害現金救助地區，13日起受理農民申請。

縣府表示，經邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災，確認後函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助，該部於11月12日公告芎林鄉為辦理桶柑及茂谷柑農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金為8萬元，自11月13日起至11月26日止受理農民申請。

農業處表示，凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，桶柑及茂谷柑損失率達20％以上者，可申請救助；未達20％者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。

農業處也提醒，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。