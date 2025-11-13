周四日經225指數收盤上漲218.52點或0.43%，為51281.83點。東證一部指數升22.39點或0.67%，為3381.72點，為連4漲，並收在歷史新高。
美國總統川普在周三當地時間晚間簽署了臨時撥款法案，美國聯邦政府部門恢復運作，並結束了史上最長關門紀錄。
在日本股市，晶片相關的愛德萬測試大漲4.24%，成為日經上漲最大貢獻者。
光纖纜線製造商藤倉(Fujikura)大漲3.16%；同業的古河電氣(Furukawa Electric)和住友電氣(Sumitomo Electric)分別升12.23%和7%。
軟銀集團跌3.38%，成為日經指數最大拖累。
銀行股上漲。其中三菱日聯金融爬升2%，三井住友金融和瑞穗金融分別漲1.19%和2.55%。
IwaiCosmo證券首席策略師Kazuaki Shimada說，投資人開始買入價值股，這與美國的情況相類似。「資金開始流入日本更廣泛的股市和各個板塊」。
公用事業股上漲3.08%。證券股指數上漲2.08%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。