綠界科技表示，第三季多元金流穩定推進，包括信用卡收款、行動支付及無卡分期等，並積極強化系統效能，滿足不同產業的支付需求。總經理劉士維觀察，近年電商市場成長動能趨緩、行銷成本卻持續攀升，為協助商家突破瓶頸，綠界科技正式從「技術服務導向轉型成數位賦能」，從金流技術、整合服務到商家成長賦能，全面推動台灣第三方支付自有流量生態系。

綠界科技與子公司綠界大數據重點發展「CashBack返多多」返利暨流量平台將於11月底正式上線，共同聯手街口支付與iPASS MONEY（一卡通）為流量入口，結合消費回饋功能，協助商家以「返利」取代部分行銷支出，提升購買誘因與轉換效率。目前已開放綠界商家申請中，協助各產業拓展線上銷售通路，降低官網導流及平台經營成本，打造全新閉環生態。

CashBack返多多不僅能提升顧客回購率與品牌黏著度，也推動更多在地流量平台共創價值，實現以台灣自有流量為核心的數位賦能。隨著年底購物旺季與促銷活動接續登場，預期該服務將協助商家以更低成本創造更高效的轉換銷售率。

近期政府推動的「普發萬元」亦成為年底前的市場焦點。綠界科技觀察，普發現金有利提升民眾可支配所得，進一步刺激線上消費意願。自9月起，整體交易金額與筆數有明顯成長，特別是在分期付款表現突出，綠界科技表示，未來將持續深化多元金流功能，協助商家提升交易效率，同時優化風控技術與資安防護，確保交易穩定性。