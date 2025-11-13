威宏指出，柬埔寨威保學習曲線尚未達甜蜜點，以及泰柬邊境衝突導致泰國廠柬籍熟手車工流失，為加速人力與產線移轉的適應期，威宏持續訓練人員生產效率，以期能在今年恢復正常出貨秩序。

為鞏固東南亞地區生產基地佈局穩定性，威宏董事會決議旗下子公司廣泰於柬埔寨金邊承租約2萬平方米土地興建新廠房，用作分流美系客戶專屬男用商務包袋品項訂單，威宏表示，從東南亞薪資結構顯示，柬埔寨具有人力成本優勢，且威宏積極招募因泰柬邊境衝突流失的柬籍熟手，有助縮短學習曲線、提升生產效率並確保出貨品質。

柬埔寨仍將維持威宏集團最大生產吞吐轉運調度中心地位，即便集團旗下以生產運動器材運動手套等周邊配件子公司威保柬埔寨廠已陸續接單生產，目前處於學習曲線調整陣痛期，泰國廠及柬埔寨廠新員工汰換學習調整使第三季毛利率下滑至19%。

威宏積極導入AI自動排線製程及自動化製程機台、推行精實生產管理，藉此能改善生產流程提升生產效率及強化生產韌性，預期今年底完成調節並放量出貨，以期能在迎接2026世界盃足球賽等國際級大型運動賽事商機。

威宏成熟球袋生產製程的越南廠，在高爾夫運動成為疫後全球主流運動選項風潮下，消費者對包袋新購與汰換需求增加，帶動高爾夫球袋訂單出貨穩定挹注，將積極提升工段及倉儲自動化比例，並評估下一階段擴廠計劃。