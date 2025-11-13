隨著AI與Edge Computing導入產線，電源設備必須兼具高精度、高反應速度與可視化數據管理。本次展出的倍利源整流機導入智慧監控模組，可即時追蹤電流、電壓與溫度，並透過演算法自動調節輸出效率，在確保鍍層均勻與製程穩定的同時，能有效降低能耗20%以上。倍利源支援類比/數位通訊與遠端監控，可提前預警異常並執行預測性保養，成為智慧工廠邁向低碳製程的關鍵裝置。

除了整流機外，也展現其深耕40年的焊接機技術經驗。起源於「京華超音波公司」焊接事業部的華豐科技，早期以焊接設備起家，並累積了扎實的製造經驗與產業應用能量。其焊接設備可依據客戶流程客製治具、模組與操作設定，應用於多種產業。多年焊接技術的穩定性與可靠性，也成為華豐跨足PCB電源設備的重要底蘊，使其在整流機開發上具備更紮實的工程整合能力。

隨著全球對節能製程與碳排管理的要求提高，電源設備的角色正從「供電」走向「數據化、智慧化與能源效率最佳化」的核心環節。華豐強調，TPCA Show 不僅是展示平台，更是連結全球供應鏈的重要窗口。今年將持續強化電源研發，預計於2026年推出大功率電鍍整流機，並持續優化智慧監控、設備兼容與節能效率。未來將以「台灣製造、在地服務」為基礎，深耕亞洲市場並拓展國際佈局，打造更具競爭力的節能設備生態系，協助產業迎向更高效率、更低能耗的智慧製造新時代。