高雄苓雅區有餐飲業者販售小籠包，卻被消費者在社群平台發文控訴蒸籠發霉、重複使用蒸籠紙很噁心，認為有衛生疑慮；13日高市衛生局獲報前往該店稽查，未發現蒸籠有發霉情況，不過業者坦承確實未更換蒸籠紙，對此衛生局將依法開罰；另現場也查出有多項缺失，已飭令業者限期改善。

衛生局指出，稽查人員在現場未發現蒸籠發霉，但業者坦承重複使用內用收回的蒸籠紙，將依《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另針對蒸籠木質容器，也提醒業者須依照《食品器具容器包裝衛生標準》，不得有不良變色、異臭、異味、汙染、發霉、含有異物或纖維剝落等情事，落實清洗流程、盡量保持乾燥清潔及確實檢查。

另稽查人員也針對業者未依規定更新食品業者登錄資料、作業場所冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法裁罰。至於業者未依規定投保產品責任險，衛生局將依法處辦。