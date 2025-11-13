台灣尋求雙邊自由貿易協定(FTA)碰壁，努力與他國先簽雙邊投資保障協定(BIA)，經濟部長龔明鑫今(13)透露，印尼與新加坡都有意更新舊版。此意味台印尼與台星投保協定有機會重簽新版，如能成功，會是近年第6、7個簽署國家。

從2018年起，我國陸續跟菲律賓、印度、越南、加拿大、泰國等5國重簽或新簽投保協定，但擴大涉及諸多細節協商，進展緩慢。

龔明鑫今天說，本來就一直積極尋求跟其他國家投資保障協定，現在印尼有打算要更新雙方投保協定。昨天他跟新加坡台灣代表會面，也提到了這件事情，說上次簽大概是40年前，現在是不是該稍微更新。

投保協定可獲雙方政府保障，給予彼此投資人公平投資待遇，另降低外匯管制、徵收、戰爭、叛亂、暴動及損害賠償等風險，還有投資爭端解決、代位求償等。

我國與印尼投保協定是在1990年就簽署，至今35年未調整。新加坡也是同年，但2013年另外完成台星FTA，保障更全面。