筆名東津玉方的張先生，寫書法20餘年、練字養心，但2年前罹患縱膈腔惡性腫瘤後，身體每況愈下只能停筆，他在病情惡化時住進屏東醫院安寧病房，好友醫師李昆興為他在醫院藝廊策畫人生第一場、也是最後一場的書法展，不料開展前2天張癌逝、享年56歲，不過「筆墨人生，生命最終章」書法展13日如期開展，李還邀請張的偶像陳明章到場揭牌，場面溫馨感人。

「張先生是我的好朋友，我認識他快20年了，他現在去找蘇東坡了。」李昆興在書法展上分享他與好友的相識過程，他說，他們倆都是書法愛好者，都愛寫蘇東坡的《後赤壁賦》，現在他藉由書法展緬懷張先生，這是張先生人生第一場、也是最後一場書法展。

屏東醫院13日為癌逝癌友張先生舉辦「筆墨人生，生命最終章」書法展，並請來張的偶像陳明章揭牌。（謝佳潾攝）

李昆興指出，張先生是東港人，從事平面設計工作，30歲開始練書法，起因是字寫得不好看，而多年後發現練字還能養心，之後一邊工作、一邊在案前研墨寫字，成了張先生生活中最純粹的喜悅，張先生很常寫字當賀禮贈友，好友也會高掛珍藏。

不料，2年前張先生確診罹患縱膈腔惡性腫瘤，李昆興說，張先生雖積極治療、也努力過生活，但最終不敵病魔，身體每況愈下的他無法再握筆桿，只能停筆，心情一度很沮喪。

張先生在病情惡化時，住進屏東醫院安寧病房，李昆興為不讓好友留有遺憾，向院方提議在醫院二樓藝廊為張先生舉辦書法展，院方獲悉後馬上動員向張先生的好友們商借4、50幅張的作品，以「筆墨人生，生命最終章」為主題策展，可惜的是，張在開展前2天癌逝，享年56歲。

李昆興轉述張先生在生前寫下的開展心得，「這場展覽，對我而言意義非凡，我希望媽媽能親眼看到，也希望她知道，她的兒子曾用筆墨記錄過生命的光。我明白，這會是我人生中第一場、也是最後一場書法展，如今手已無法執筆，但心中沒有遺憾，或許，當筆墨的香氣仍在空氣中飄散時，我的心意也會隨著字跡，靜靜流淌在人們的心中」。

李昆興不僅為張先生圓夢，還請來張的偶像陳明章到場為書法展揭牌，陳明章現場獻唱《思想起》等曲，場面溫馨動人。屏東醫院院長王森稔說，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應，感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策畫，讓病人能以最熱愛的方式與世界道別，書法展期至12月31日，歡迎來見證這場別具意義的藝術饗宴。