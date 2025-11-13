三一東林今年第三季成功轉盈，止步連14個季度赤字。三一東林第三季營業收入1.36億元，年增1.49%、季增29.52%；營業毛利0.13億元，年減53.57%、季減35.00%，毛利率降至9.56%；營業損失0.47億元，營益率-34.56%，擴大負數；然單季稅後淨利3.55億元，每股盈餘9.25元，創下單季歷史新高紀錄。

三一東林今年前三季營業收入3.80億元，年增27.17%；營業毛利0.50億元，年減24.40%，毛利率降至13.42%；營業損失1.09億元，營益率-28.68%，優於去年同期的-39.46%；稅後淨利2.81億元，成功轉至，累計基本每股盈餘7.31元，高於去年同期的每股虧損3.41元，順利由虧轉盈。

三一東明表示，本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升。其中在業外部分，公司日前宣布處分台中總部大樓，處分利益約3.97億元於第三季進帳，也使得公司第三季EPS高達9.25元，營運順利轉虧為盈。此外，處分總部及進行LED事業部調整後，扣除廠房折舊及人員費用，營業費用下降，也帶動營運升溫。

三一東林前10月營收4.23億元，年增29.23%。展望後續營運，三一東林董事長陳睿謙表示，公司將以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局。除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第四季營運表示樂觀。

董事長陳睿謙進一步表示，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫。隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

三一東林說明，公司代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件。高端改裝文化也已從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計與智能的整合式服務，成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動公司精品改裝業務持續亮眼成長。

三一東林周四董事會通過庫藏股計畫，自下周一11月17日起至明年1月13日執行，總金額上限為1.775億元，預計買回250萬股，買回區間價為37-71元，作為策略性人力布局使用。

三一東林股價11月起逐步走穩，近5天累計漲幅達8.74%，力拚重返50元關卡。