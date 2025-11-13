周四泛歐Stoxx 600指數早盤暫升1.86點或0.24%，為586.09點，指數在創紀錄高點的上方不遠。
科技股上漲0.9%，領漲其它板塊。其中艾司摩爾(ASML)和英飛凌(Infineon)上揚，皆顯示出從上週的暴跌中復甦的跡象。
在美東時間周三晚間，美國總統川普(Donald Trump)簽署了臨時聯邦資助法案，聯邦政府機構將得以恢復對經濟數據的收集。
9月的就業報告可能率先公布。此前私人部門的就業調查顯示，勞動力市場出現裂痕，使得投資人預期聯準會將較快地降息。
德國工程集團西門子大跌4%，稍早該公司公布財報，第四財季(7~9月)工業獲利略低於分析師預期，公司並宣布減持子公司西門子醫療(Siemens Healthineers)的計畫。
德國線上外賣食品公司快遞英雄(Delivery Hero)上漲2%，此前該公司表示，受亞洲市場復甦的推動，預計本季的成長將加速。
在數據公布方面，英國公布第三季GDP成長率初值，僅小幅季增0.1%，低於預期。
