因應新北市林口地區近年來大量遷入的人口，以及鄰近桃園龜山的科學園區與工業區就業人才荒，原位在林口區公所的就業服務台，升格為就業服務站搬遷至新址，已於日前試營運，今（13）日特別一窺開箱新北就業服務站全貌，期盼未來能為求職者帶來更多機會與服務。

原先位於林口區公所1樓的就業服務台，已於本月4日結束服務，搬到新址在林口區文化一路一段15巷2號的新建大樓一樓全新辦公服務空間，並於10日起開始試營運，全新、寬敞的環境且一對一的隔間專人服務，提供求職與招聘服務、就業促進工具、失業認定服務、新北市青年就業計畫等便捷服務，希望能帶來更升級、更便利的服務。

新北市政府新莊就業服務站站長許忻忻表示，為強化地方就業服務網絡與效能，即將在18日上午舉辦揭牌開幕儀式，正式成立林口就業服務站、銀髮人才服務據點、婦女及中高齡職場續航中心，當日也有2家優質廠商舉辦聯合現場徵才，提供多項職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的市民朋友到場尋覓「好頭路」。

另外也從就業服務台升格為服務站，之後可辦理失業給付，市民就不用再跑到新莊就業服務站，後續推動的婦女再就業計畫、鼓舞就業促進措施等專案計畫都可以在林口就業服務站受理，活動詳情可逕洽新北市人力網了解。