徐耀昌道歉 尊劉政鴻老大哥

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌25日在國民黨縣黨部政情報告時，推崇前縣長劉政鴻9年任內有逾500件重大建設，建構九宮格完善交通網，也創造2300多億元稅收，但只分配到300億元稅款，造成苗栗縣會負債600多億元，主因來自制度不公。徐耀昌說，劉是政壇大老，他如果言語上有不敬之處，願慎重致歉；惟尚未聯絡上劉，無法得知其回應。

縣府負債爭議 引爆分裂

劉政鴻因南下高雄參加劉氏宗親弔唁行程，尚未對徐耀昌的動作回應。不過，劉的家鄉後龍鎮長朱秋榮說，他本身也獲國民黨提名競選連任，站在黨的立場，還是希望黨內團結，以大局為重，但劉前縣長為苗栗做這麼多事，卻被外界誤會，為劉澄清還其公道，理所當然。

下屆苗栗縣長選舉，國民黨內前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌，因縣府負債起內鬨，劉要求徐澄清財政癥結並還他公道，否則不惜脫黨參選後，徐昨首度公開道歉，他表示，盼黨內朝包容、和諧、團結邁進，劉前縣長是老大哥，也傳承經驗，希望能攜手策勵未來，也讓他政治生涯最後一次選舉圓滿畫下句點。

苗栗縣黨部25日上午邀集各區黨職幹部舉行輔選會報，國民黨副主席兼祕書長曾永權、組發會主委李哲華、中常委林榮德及立委徐志榮、陳超明等人都出席，全力為徐耀昌及其他5合1提名人加油打氣，也居間潤滑徐與劉的磨擦。

徐耀昌政情報告以劉政鴻任內創造稅收卻得不到合理分配款，凸顯統籌分配稅款偏低，是造成苗栗財政收支嚴重短差的主因。他肯定劉在交通、觀光和產業各方面的政績，也推崇其政壇地位，他坦言剛接任縣長時，難免對財政略有微詞，基於相忍為國、為了苗栗，希望劉前縣長能夠見諒。

曾永權南下 解兩派心結

徐受訪時再次慎重表達歉意，期待團結勝選後，未來4年施展中、長期願景，帶動山城建設起飛，吸引更多年輕人回流，薪火相傳，為自己政治生涯最後一役畫下完美句點。

針對財政和「徐耀昌要消滅劉派」的傳言，徐志榮、陳超明2人為徐緩頰。徐志榮說，消滅劉派是分化國民黨的傳言，他也慎重向徐查證，要競選連任的人絕不會這樣講話；陳超明則認為，苗栗努力創稅卻未獲平等分配款，只有分配14％，反觀嘉義、屏東和台東，各有51、29甚至114％，對苗栗太不公平，他們會優先推動財劃法修法。

(中國時報)