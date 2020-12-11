美國初次申請失業補助人數為近3個月新高，加上經濟振興計畫國會尚無共識，導致美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克收漲66點；亞洲股市早盤則呈現日股跌、韓股漲。台股今開盤上漲49.1點、報在14298.59點，指數站回到5日線後，一度衝高大漲逾百點，指數最高達14353點，金融、鋼鐵股等扮演撐盤要角，惟電子股似乎略顯顯力道不足下，台股欲攻高受阻，指數開高走低，呈現日K連二黑。

權值股方面，台積電(2330)小幅開高後走低，股王大立光(3008)則弱勢震盪，股價於盤下小跌，鴻海(2317)亦摔下平盤，蘋概三大指標股並未有過於明顯的領軍作用。觀察其餘權值股，聯電(2303)目前在10日均線附近出現回溫訊號，今開高後漲幅收斂，股價最高達48.35元，聯發科(2454)11月營收創下歷史新高，以新台幣匯價換算，全年營收已經提前達陣100萬美金大關，擠身一線半導體大廠規模，今股價小漲約0.5%後翻黑，面板雙虎友達(2409)開高走低，群創(3481)漲逾1%。

金融股今扮演撐盤指數要角，15家上市櫃金控股累計前11月狂賺3543.76億元，創同期歷史新高紀錄、年成長5.27%，更提前達陣突破3500億元大關，也已經超越2019年全年獲利。今富邦金(2881)領軍，大漲3.5%，上海商銀(5876)漲幅逾1.7%，國泰金(2882)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、新光金(2888)以及第一金(2892)等漲幅皆位於1%~2%，類股漲幅整齊。

南部鋼鐵廠醞釀封盤帶動鋼鐵價漲，且近期國際鐵礦砂價格持續攀高，帶動鋼材價格同步上，威致(2028)漲停，中鴻(2014)大漲7%、官田鋼(2017)漲逾4%，新鋼(2032)漲幅逾3%，其餘豐興(2015)、燁輝(2023)、大成鋼(2027)、彰源(2030)、高興昌(2008)等全數走揚。

分析師表示，美國總統拜登勝選，加上防疫疫苗進展快速，疫情可望逐步緩解，全球政經情勢及生活型態將可恢復以前樣貌，考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，市場對第4季經濟前景樂觀氣氛加強，台股多頭格局不變，且就技術面來說，加權指數連續6日創新高後，昨日收低、跌破5日線，多頭趨勢的特徵為緩漲急跌，昨日的急跌就是多頭趨勢裡的一環，且目前短、中、長期均線呈多頭排列，成交量能並未失控，加上台幣維持升值走勢，融券餘額也在歷史高點水位，台股稍作休整後仍有機會恢復上升走勢。

(時報資訊)