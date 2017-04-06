技術進步成本降 再生能源比想像便宜
汙染與日益極端化的天氣似乎還不夠糟，現在又加上不相信氣候暖化的美國總統。不過再生能源在科技日益進步下早非吳下阿蒙。根據一份英國智庫的樂觀估計，全球暖化原兇石化能源的用量可能在2020年就會見頂，再生能源市佔率遠比我們想像更多更快!
根據隸屬於倫敦帝國學院的格蘭瑟姆研究所(Grantham Institute)與智庫碳追蹤者 (Carbon Tracker)合作的論文顯示， 2040年，太陽能將占發電市場的23%，到2050年將占29%。到2035年，電動汽車將占公路運輸市場的大約35%。這比現有其他類似的評估報告都要大膽的多。多數的報告都認為未來20至30年再生能源回持續不斷增長，但其比率僅為10%至15%。這份報告更大膽的地方在於石油和煤炭需求將在3年後也就是2020年就會達到頂峰，然後逐年下降。
這份樂觀的研究報告立論於不依賴碳排放交易或是政府直接補貼的條件下，也不是依靠甚麼尚未問世的黑科技，而是目前已有的技術發展。舉例來說2011年預估2016年太陽能發電的成本將達每GW約37億美元是石上只有14億美元。用於電動汽車的電池成本已從2008年的每kWh1000美元下降到2015年的268美元，降幅達73%。
認為該份報告於樂觀的人，這份報告也提醒他們，麥肯錫顧問公司在1980年發佈的研究報告認為2000全球可能會有90萬行動電話用戶。事實上，行動電話用戶達到了1.09億。能源市場也一樣，技術的進步與成本不斷降低，比起任何國際協定更能改面未來能源世界的面貌。
(中時電子報)
文章來源：倫敦帝國學院
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。