技術進步成本降 再生能源比想像便宜

中國信託金融園區樓頂太陽能面板專區，提供公共區域電源。（資料照片/洪錫龍攝）

汙染與日益極端化的天氣似乎還不夠糟，現在又加上不相信氣候暖化的美國總統。不過再生能源在科技日益進步下早非吳下阿蒙。根據一份英國智庫的樂觀估計，全球暖化原兇石化能源的用量可能在2020年就會見頂，再生能源市佔率遠比我們想像更多更快!

根據隸屬於倫敦帝國學院的格蘭瑟姆研究所(Grantham Institute)與智庫碳追蹤者 (Carbon Tracker)合作的論文顯示， 2040年，太陽能將占發電市場的23%，到2050年將占29%。到2035年，電動汽車將占公路運輸市場的大約35%。這比現有其他類似的評估報告都要大膽的多。多數的報告都認為未來20至30年再生能源回持續不斷增長，但其比率僅為10%至15%。這份報告更大膽的地方在於石油和煤炭需求將在3年後也就是2020年就會達到頂峰，然後逐年下降。

這份樂觀的研究報告立論於不依賴碳排放交易或是政府直接補貼的條件下，也不是依靠甚麼尚未問世的黑科技，而是目前已有的技術發展。舉例來說2011年預估2016年太陽能發電的成本將達每GW約37億美元是石上只有14億美元。用於電動汽車的電池成本已從2008年的每kWh1000美元下降到2015年的268美元，降幅達73%。

認為該份報告於樂觀的人，這份報告也提醒他們，麥肯錫顧問公司在1980年發佈的研究報告認為2000全球可能會有90萬行動電話用戶。事實上，行動電話用戶達到了1.09億。能源市場也一樣，技術的進步與成本不斷降低，比起任何國際協定更能改面未來能源世界的面貌。

(中時電子報)