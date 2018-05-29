今年夏天鐵定缺電 一張圖秒點出可怕關鍵

今年夏天鐵定缺電 一張圖秒點出可怕關鍵。（資料來源/台電 製圖/中時電子報）

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天氣悶熱，台電供電吃緊，全台用電量狂飆，根據台電統計，今天下午1點37分用電量達3632.86萬瓩，成為歷史5月第一新高紀錄，並擠進歷年來用電量前十名排行榜，以往用電量飆高多是7至9月，今不但擠入排行榜，還是第6名。

今(29)日最高用電量在下午1點37分達3632.86萬瓩，今日備轉容量 104.93 萬瓩、備轉率2.89%。台電表示，隨著經濟成長，國人用電量愈來愈高，並坦言「以5月來講，今年確實是來的太早了啦，今天的用電量不只是今年1至5月以來最高，同時也是歷年同期新高」。不少民眾憂心今年台電會提早限電。

根據台電統計，歷年來用電量前十名排行榜，有九名都是2017年7至9月發生，唯一5月入榜的就是出現在今天3632.86萬瓩，還擠進第6名，比第10名（2017年7月25日）的用電量3621.3萬瓩，多出11.56萬瓩，更直逼第5名（2017年8月16日）的3639萬瓩。

對此，批踢踢有許多網友討論，酸說「支持民進黨保證不缺電。冷氣開16度～爽啊」、「現在只要一個設備出問題全台灣就陣亡了」、「反正有藏電，不怕不怕，大家繼續用」、「怒開16℃挺小英」、「協尋林義雄」、「用愛發電啊」。

(中時電子報)

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