farmer jumps into flood waters to save lambs and sheep in Storm Dennis(影片源自Youtube)

丹尼斯風暴(Storm Dennis)，2020年2月襲擊歐洲的一場風暴，是北大西洋熱帶氣旋盆地(Tropical cyclone basins)有史以來最強烈風暴之一，導致英國地區、瑞典洪水氾濫成災，許多居民緊急撤離，包括英國德比郡(Derbyshire)，整個城市幾乎一半都被水淹沒。

這位居住在德比郡、勇敢的女英雄費椰(Faye Russell)，2月16日接到鄰居求救電話，表示連日傾盆大雨，讓很多羊困在洪水裡，費椰毫不猶豫答應幫忙，她將繩子繫在腰間，另一頭丟給鄰居，自己跳進急湧又冰冷的水中，開始營救成群的小羔羊。

根據外媒報導，費椰營救羊群時並不擔心自己有危險，因為有人幫忙拉住繩子，接著她抱著羊、一隻一隻帶牠們渡河，費椰透露有些羊群很聰明，自行爬往高處，但洪水實在太恐怖，水深瞬間超過2公尺，「很多小羊蜷縮著，眼看洪水將牠們包圍」，經過大家努力幫助下，羊群成功脫離滅頂危機。

丹尼斯風暴重創英國許多地區，造成數百棟房屋被淹沒，其中以南威爾士(South Wales)、赫里福德郡(Herefordshire)、伍斯特郡(Worcestershire)還有什羅普夏(Shropshire)受創最為嚴重。