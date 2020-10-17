隨著戴爾塔颶風（Hurricane Delta）步步進逼，家住墨西哥坎昆（Cancún）的皮門特爾（Ricardo Pimentel）擔心收容所無法有效替所有動物們遮風擋雨，乾脆將逾300隻狗隻通通帶回家安置，霸氣行徑感動無數網友！

根據《紐約郵報》報導，皮門特爾9年前成立了「動物之地」（Tierra de Animales）收容中心，目前收容500隻動物，但因為礙於經費不足，多數動物都居住在寬敞的戶外圍欄，能夠遮風避雨的空間有限。面對超強颶風逼近，皮門特爾擔心狗狗們暴露在危險的環境中，會有生命安全，最後決定將300多隻狗帶回自己家。

即便將300多隻狗安置在相對有限的室內空間，依舊存在風險，但是他認為，「這些狗狗都已經進行了絕育手術，並接種疫苗和完成驅蟲，幾乎都準備好要被領養了」他有自信狗狗們可以和平共處，度過暴風雨。

皮門特爾花了好幾個小時，才成功用牽繩將300多隻狗狗帶回家，此外，他兒子的房間也住進了一群貓咪，女兒房間則安置了小雞、兔子和刺蝟，至於庭院則成為綿羊的棲身之所。

皮門特爾受訪時也打趣笑說，雖然家裡被動物們擠得水洩不通，氣味聞起來又臭又恐怖，但只要所有動物都能安然度過這場暴風雨，這所有的一切都值得。

有趣的是，正當他忙著安置收容所動物時，卻絲毫不知道家中擠得水洩不通的照片已經在社群網站上發酵，皮門特爾的霸氣行徑感動無數全球各地的網友，一時之間，不少善款也瘋狂湧入。