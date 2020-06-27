新冠肺炎疫情解封後適逢端午連假，國人出現「報復性出遊」，全台知名景點擠爆人潮，住房率爆滿。不過就有網友透露，發現台灣國內旅遊物價水準不低，貼文一出隨即掀起共鳴。

原PO今（27日）在PTT「八卦板」PO文指出，「發現國旅觀光景點的物價水平比國外高耶！是我的錯覺嗎？品質就不用說了，但是物價真的不簡單耶…現在發現算是很晚了嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，網友一面倒直指「住宿費」價格不菲，紛紛留言回應「台灣住宿費超級貴」、「物價還好，住宿很貴是真的」、「蠻貴的…之前日本住宿1800是新開的，有男女大浴場、宵夜免費現煮拉麵一碗、房間也有膠囊咖啡機、早餐當地名產還包含冰淇淋跟小蛋糕，兩人才1800」、「台灣住宿真的很敢開價」、「你現在才知道嗎？去花東四天花的錢比大阪還貴」、「住宿是真的貴，所以我們都不會在旺季或連假去當盤子」。

也有人直言「我有打算，等明年疫苗出來解封了，國外玩到爽」、「是我就把錢存下來，疫情過了之後直接出國玩到爽，現在在國內玩根本是被當肥羊宰」、「台灣人都在養房地產財團」、「那你就一日旅遊，不要住宿就好了」。