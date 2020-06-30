愛美是女人的天性，隨著醫美技術發達，整形時可以使用自體脂肪或是軟骨作為填充材料，不過日前就有一位醫美顧問分享女性友人針對隆鼻的諮詢經驗，對方竟問他「可以用男友的肋骨嗎？」讓他當下十分錯愕，大嘆曾幾何時，男友已從工具人升級到材料人。

醫美顧問江衍醇日前在網路上分享奇葩的諮詢經驗，透露同樣身為男人，聽聞女性友人竟想借用男友肋骨進行隆鼻，讓他不禁打趣笑說，「同樣身為男人，我忽然覺得男友有點可憐…有聽過工具人、陽具人，是男友當肋骨人、材料人，倒是第一次聽到，感覺缺錢會把男友的腎賣了，還好肋骨有左右各一排，可以大量供給女友隆鼻」。

他提到，假設兩人分手，前男友肋骨還在前女友的鼻子上增加她的美貌，心情肯定會大受影響，如果往生火化後骨灰還會一起入罈，被前女友的後世子孫祭拜，直到海枯石爛也不會分開。奉勸要用男友肋骨千萬別分手，不然結局很尷尬。不過醫美顧問也說，想隆鼻可以不用取男友肋骨，只要有錢就可以使用捐贈者的肋骨，進行「異體肋骨隆鼻」手術。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言表示「怕！半夜被偷腎臟已經過時，現在都偷肋骨」、「工具人退流行了，現在耗材人最潮」、「突破我的三觀」、「長得醜需要去整就算了連心也醜」、「要是未來男友肋骨捐給前女友，我會氣到把前女友鼻樑打斷欸，拜託拿人家肋骨千萬不要分手啊」、「如果你讀過聖經的話，你男友可以用他的肋骨直接做一個新的女友」。