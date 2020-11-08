喝酒上路害人害命，最不可原諒，不過大陸河南省日前卻出現超奇葩畫面，一名男子酒駕上路，竟然將車子開在路口處，原地狂繞16圈，甚至還下車當街打起醉拳，超離譜行徑讓路過民眾全看傻了！

根據《新華網》報導，河南省西峽縣一名劉姓駕駛4日開著銀色小客車在一處十字路口連續轉了10幾圈後離開，不久又返回原地繞了幾圈，且過程中遇到經過的車輛都會停下來讓路，全程沒有發生任何碰撞。

奇葩駕駛開車原地轉16圈 下秒路口打醉拳（圖／翻攝自新華網微博影片）

幾分鐘後，劉男終於停止繞圈的行為，但下一秒竟直接裸上身，下車在十字路口打起了醉拳，先是來一個高難度下腰動作，接著又在地上打滾，詭異行徑全被路口監視器給拍了下來。當地交警獲報後，判定劉男酒駕，依法將他刑拘。

畫片曝光後網友也全看傻了，紛紛留言直呼「厲害了，竟然沒撞到人」、「太牛了吧，喝醉了轉圈圈還知道看到車就避讓」、「路過的會嚇死」、「你真行，酒後開車你排第一」、「所謂『喝了一輩子酒，丟了一輩子丑』」、「醉成這樣了，幸好沒有賺到人出事故」。

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