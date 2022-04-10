為母則強！若看到自己的孩子被欺負，媽媽肯定會為孩子討回公道，動物也不例外。南非一名導遊日前帶遊客至卡帕瑪野生動物保護區，遊園期間看到一頭發情公犀牛，因為想交配而撞開幼崽，母犀牛為了保護孩子，竟與公犀牛展開搏鬥，遊客看了驚呼連連。

母犀牛認為孩子有危險，氣得衝撞公犀牛，儘管牠體型與力量都比對方弱，但母犀牛完全不害怕。(影片來源/YouTube/Compass Media)

根據《每日郵報》報導，紐曼（Nathan Newman）日前帶領遊客在卡帕瑪野生動物保護區（Kapama Private Game Reserve）進行導覽，意外目擊白犀牛打鬥過程，一頭重達2300公斤的公犀牛當時處於發情期，為了與相中的母犀牛交配，因此撞開對方的3歲幼崽。

母犀牛發現後，認為孩子有危險，因此氣得與公犀牛搏鬥，只見兩頭成年犀牛相互衝撞，並發出尖銳的叫聲，期間公犀牛還想攻擊幼崽，母犀牛趕緊過去保護孩子，雖然與雄性犀牛相比，牠的體型與力量處於劣勢，但為了孩子牠完全不害怕。

搏鬥結束後，雙方都沒有受傷，母犀牛帶著幼崽離開，而公犀牛則在後面跟著牠們。紐曼提到，他當導遊6年的時間裡，從來沒見過這種情況，「我認為，公犀牛是故意給母犀牛施加壓力，一方面能趕走幼崽，另一方面激起母犀牛的慾望，讓對方再度進入發情狀態」。

而犀牛幼崽約在2歲半斷奶，待在犀牛媽媽身邊長達3年，直到下一胎出生，白犀牛是陸地上體型第四大的動物，個性並不好鬥，是全球五種犀牛中唯一沒有瀕臨滅絕的犀牛，但目前被列為近危物種，僅存1.8萬頭。