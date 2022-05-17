美國拉斯維加斯一間酒店為了吸引顧客，還附設獅子展演空間，當時2名馴獸師進入園區，與一對公獅母獅站在一起，豈料其中一名馴獸師不斷盯著公獅看，導致對方似乎感覺視線不友善，竟展開攻擊，而一旁的母獅見狀，不斷攀在公獅身上試圖阻止。

美國一間酒店設有獅子園，吸引不少遊客造訪，沒想到一日獅子竟大暴走，試圖咬園區訓練師。(影片來源/YouTube/Titus Ellis)

根據《unilad》報導，國外一名網友@TheCheesecakeOfDoom近日在reddit論壇分享一段影片，只見拉斯維加斯一間酒店附設的獅子展區，當時正準備進行表演，兩名馴獸師便進入園區，站在一對公獅母獅旁邊，豈料其中一名馴獸師不斷盯著公獅看，導致公獅感受到威脅，突然起身衝向該名馴獸師。

另一名馴獸師見狀，連忙上前將公獅拉開，神奇的是，一旁的母獅發現後，似乎也試著壓制公獅，而被攻擊的馴獸師趁機逃離現場，母獅則不斷追著公獅，試圖咬住牠的尾巴阻攔，甚至還用臉磨蹭對方，好像在予以安慰，所幸整起事件並沒有人員受傷，而這一段影片其實拍攝於2010年，近日又被網友拿出來討論。

俄亥俄州的哥倫布動物園和水族館（Columbus Zoo and Aquarium）專家漢娜（Jack Hanna）解釋，獅子只是在發出警告，「公獅如果真的想攻擊，只要3秒馴獸師就會完蛋了，我認為公獅可能是對某事感到不安，直到馴獸師走出圍欄後，牠就冷靜下來了，而母獅期間一直試圖趴在公獅身上，或許是想阻止對方」。

而另一名大型貓科動物專家薩爾莫尼（Dave Salmoni）則持不同看法，表示當公獅將目光轉向馴獸師時，牠發現對方的表情僵硬，甚至有些緊張，牠可能想表現出自己的支配地位，「牠靠過去測試界線在哪，牠知道自己不能咬人，但卻又想嘗試，或許牠想表示『我才是這裡的老大』」。