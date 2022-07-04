你是否曾經注意過，有些汽車車尾底部會裝有一條「小尾巴」拖在地上，看起來不像裝飾品，也不是汽車標配，究竟有何用途？對此就有不少老司機解答背後用途，掀起熱議。

原PO近日在臉書社團《爆系知識家》PO出一系列汽車照片，畫面中可見，駕駛前方的汽車車尾底部，裝了一條紅黃綠三色的帶子在路面上拖行，讓她看了百思不得其解，不禁好奇問道「請問有人知道車子下面接這個小東西有什麼作用嗎？」

貼文一出隨即釣出老司機解答，直言這條帶子其實是「靜電帶」，紛紛留言回應「車用靜電帶」、「個人覺得非常好用，被電的機率大大降低」；不過也有人提醒，「通常一開始裝的都是接地的，但開著開著就會越磨越短」、「記得長度一定要能接地，常常看到離地5～10公分的裝飾品」、「沒碰到地面的話，根本沒用喔」。

另外，由於原PO提到自己很容易被電，就有好心網友建議「如果常被電，可以戴抗靜電手環」、「在碰觸門把、車門之前，可以先摸牆壁或地板，但必須是要石頭之類的水泥、磁磚或柏油路面，如此一來就能先行把身上的靜電放掉，不會再被電了」。