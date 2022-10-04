清咸豐年間一名官員在府衙視察時，發現食材中有一塊印著文字的豆腐，由於他喜歡研究金石書法，馬上就發覺不對勁，趕緊詢問來歷，經調查得知，曬豆腐的板子竟是東晉文物「爨（音同竄）寶子碑」。

觀復博物館館長馬未都介紹，清朝咸豐二年（西元1852年），雲南曲靖一名「知府」鄧爾恆在府衙廚房視察，無意中瞥見一塊古怪的豆腐，上面竟印有文字，他仔細研究後，發現內容像是傳說中的「爨寶子碑」，趕緊詢問廚師這塊豆腐的來歷，得知豆腐是從附近楊旗田村一家豆腐店買來的，鄧爾恆趕緊到店家查看。

鄧爾恆一進門就看到用來曬豆腐的石碑，上面確實刻滿了許多文字，豆腐長時間放在石碑上曬，因而形成凸紋，豆腐店老闆表示，乾隆年間他的祖父在耕地時，意外挖出這塊石碑，當時不清楚石碑的價值，只覺得日後可能派得上用場，因此就搬回家，直到家裡開始經營豆腐生意，他們才將石碑用於曬豆腐，一用就是幾10年。

鄧爾恆了解爨寶子碑的來歷後，將石碑買回去放在府內，並對碑文內容進行研究和解讀，還將心得刻在石碑左下角空白處，為防止爨寶子碑再次落入他人手中，又將石碑移至曲靖的武侯祠，民國期間各地軍閥混戰，曲靖也不例外，1927年幾名士兵進行修築工事時，想將武侯祠內的爨寶子碑搬走當作石材。

一名讀書人張士元得知後，為了保住爨寶子碑，不顧危險與軍閥交涉，成功取回石碑，使石碑免於被摧毀的命運，之後時任民國政府內政部長周鍾岳，委託雲南省立第三師範學校（現為曲靖一中）的第一任校長謝顯琳建造爨碑亭，並將石碑收藏於此。

爨寶子碑的全名稱為「晉故振威將軍建寧太守爨府君墓碑」，刻於東晉太亨四年，即西元405年，高190公分、寬71公分，碑文約400多字，內容記錄墓主人爨寶子的生平和讚美，而石碑上的字體介於隸書和楷書之間，反映出漢字由隸書向楷書演變的跡象。