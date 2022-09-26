古代有不少名人隱士，過著令人稱羨的幽靜生活，其中最為大眾熟知的就是東晉詩人陶淵明，然而古代所有人都能隨心所欲，想隱居就能隱居嗎？其實現實並沒有那麼美好，陶淵明本身家世背景好，也擁有一定的經濟條件，自然能不被亂世影響，過上他所嚮往的田園生活。

綜合陸媒報導，古代並不是誰都能隱居山林，當個不問世事的隱士，陶淵明雖然有許多值得後人學習的精神與文學造詣，但隱居生活其實不像他詩作中描寫的那樣美好。陶淵明出身於仕宦之家，曾祖父陶侃是東晉名臣，外祖父孟嘉出身南方士族，祖父陶茂是武昌太守，父親陶逸是安城太守，雖然以上部分資訊仍有爭議，但陶淵明很顯然就是「含著金湯匙」長大的。

儘管陶淵明曾家道中落，他的經濟狀況如何不得而知，但從詩句「採菊東籬下，悠然見南山」、「童僕歡迎，稚子候門」可知，他擁有的田產地段應該不錯，家中還有童僕幫忙打理。此外，在陶淵明生活的時代，想要安穩地種田又不被壓迫，是一件不容易的事情，當時正處於東晉末年、南北朝亂世，許多百姓流離失所還吃不飽，別說田園生活，想好好活下去都很困難，年輕男子一出門就可能被拉去當兵打仗。

普通人無法在亂世中完成隱居夢想，那在和平年代有可能嗎？事實上在歷代封建王朝中，老百姓都是不能隨便離開老家的，想出遠門還得和官衙報備，比如宋朝，想離家得交稅，且每經過一個關口就要交一次；明朝的監管則更嚴格，朝廷規定，「凡軍民人等來往，但出百里者，即驗文引。」文引指的是路引，也就是官府同意出門的許可證，如果沒有隨身攜帶路引，就會被當成可疑份子押送官府，通常政府也會鼓勵大家舉報那些沒有路引的人，一般老百姓想要隱居根本不可能。