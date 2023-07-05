狗狗也會爭寵吃醋。大陸一名領犬員近日帶警犬外出，手中還抱著一隻剛報到的小奶狗，豈料警犬看到這一幕竟醋勁大發，直接躺在地上耍賴，不管領犬員怎麼拉都沒用，與平時英勇的形象很差大，影片在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，天津一名領犬員近日抱隊上新來的小奶狗外出，而另一隻警犬則跟在旁邊，看到新來的同伴受到領犬員的特別關照，讓牠頓時覺得失寵了，走到一半竟直接躺在地上，不管領犬員怎麼拉或溫柔的哄，牠就是不願意起身。

領犬員最後也沒轍，只好用揹的方式帶警犬走，牠才開心的起身，趴在領犬員身上，模樣非常可愛。影片曝光後，不少網友表示，「警犬：人家也是小寶寶啊」、「威風的警犬也會吃醋，這反差萌也太可愛」、「還以為只有二哈才這樣」、「狗狗也會嫉妒，好有人性啊」。

美國加州大學心理學博士Dr. Christine Harris曾對狗的嫉妒心做研究，發現牠們是想確保和主人的親密關係，在狗的眼裡，主人是牠的全世界與資源，若有其他人或狗搶主人對牠的愛，狗會用盡一切奪回來，另外就是手足間的競爭，狗被領養後可能將主人視為母親，把其他家人或狗看成兄弟姊妹，當母親更關注其他狗或人時，牠們也會產生嫉妒心。