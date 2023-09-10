陶寺遺址位於大陸黃河中游地區，是一座以新石器時代龍山文化為主的遺址，這裡不但發現規模極大的城址，還有與之相配的王墓，考古學家推測，陶寺就是帝堯都城的所在。然而陶寺遺址最大的墓葬卻出現詭異現象，上方有一個巨大的擾坑，裡面布滿碎裂人骨，還有女屍的下體遭牛角刺穿，有人提出這可能是一場底層人民的「革命行動」，也有人認為可能是外來民族侵擾的痕跡。

大陸央視紀錄片《堯舜之都》介紹，陶寺遺址最大的墓就是位於2區的22號墓，長5公尺、寬3.7公尺、深7公尺，屬於陶寺中期，未料考古學者在挖掘過程中，發現大墓上方有一個來自陶寺晚期的巨大擾坑，且土壤夾雜許多人類碎骨。

其中一具較為完整的骨架呈現出扭曲的姿勢，上半身仰臥、下半身扭曲向下，經過分析判定骨架主人為20歲左右的男性，並且是在死後才遭人拖至此處拋屍，除此之外還有一具女屍的下體被插入牛角；不過奇怪的是，墓葬內值錢的陪葬品並未被盜走，反而遭到破壞四散各處。

大陸考古學家許宏指出，以前的發掘者根據種種跡象推測，破壞墓葬的人應該為陶寺內部的底層階級，因為對上層階級的剝削壓榨感到不滿，引發了古代中國的第一場革命，以破壞王室、上層階級的墓葬宣洩情緒。

然而隨著考古挖掘的持續進行，在墓葬中發現了外來因素，有一些和陝北神木石峁（音同卯）遺址相像的器物，比如「肥足鬲（音同格）」，因而衍生出另外一種說法，認為可能是外來民族侵擾時所留下的痕跡。