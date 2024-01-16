大陸杭州一名女子與男友交往8年，近日結婚住在一起，未料婚後1個月她就想離婚，主要是公公做事沒邊界感，她說對方經常開黃腔，在家僅穿貼身衛生褲，讓她感到非常不自在，因此PO網詢問該如何處理，在網路上引發討論。

根據《星視頻》報導，新婚人妻小怡（化名）與丈夫從大學就在一起，相戀長達8年，未料婚後僅1個月就讓她崩潰，小怡說婆婆對她很好，問題出在公公身上，婚前她曾看老公的手機，發現公公竟問「你跟你女朋友接吻有感覺嗎？」讓她覺得非常詭異。

小怡提到，結婚前就與丈夫達成協議，同意公婆每年來家裡住一段時間，他們租的房子是一室一廳，她便建議與婆婆一起睡，公公則是睡沙發，公公卻說「妳婆婆晚上要抱著我才能睡，不然她睡不著」，而且時常開黃腔。

不僅如此，公公冬天時經常只穿衛生褲，在家走動毫不避諱，有時小怡水喝到一半，把杯子放在桌上，公公也會拿去喝，小怡的丈夫也認為不妥，對此感到非常頭痛，於是PO網求詢問如何解決，在網路上掀起討論。

網友紛紛表示「建議別住在一起，真的會吵架，要不然就離婚」、「公公這種說話方式，真的會讓人很尷尬，但老一輩應該改不了」、「我也遇過，當時在房間擠母乳，寶寶就放我旁邊，結果公公跑進來逗孩子，完全無視我」、「如果公婆來了，還是幫他們訂間旅館吧！吃飯時就保持沉默，遇到尷尬的狀況別回應」。