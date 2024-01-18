古代許多皇帝過世後會與皇后、皇貴妃合葬，但通常是一人一具棺木，擺放在同一個陵寢內，但清朝乾隆帝的棺木中，卻足足放了5具遺骨，大陸歷史學者紀連海指出，背後原因與東陵大盜孫殿英有關，他為了盜墓亂扔乾隆與后妃的遺骨，導致善後的大臣們難以辨別身分，只好全部安放於同一個棺木內。

紀連海指出，孫殿英於1928年盜挖清裕陵，由於地宮長年滲水，內部積水嚴重，水深高達2公尺，導致乾隆的棺木漂了起來，頂住了第4道石門，孫殿英怎麼都打不開，於是讓手下直接用炸藥炸開，當時乾隆和2名皇后、3名皇貴妃的棺木都放在這座地宮內，但孫殿英為了搶奪陪葬品，把乾隆和后妃的遺體都丟到地上，沒有將其復原就跑了。

同年8月底，末代皇帝溥儀組成了「清室善後委員會」，復原被破壞的地宮，然而當時幾具屍骨混在一起，難以分清楚哪個部位是哪個人的，只有皇貴妃魏佳氏的屍體尚未腐爛，於是負責善後的大臣們將無法辨識的遺骨都聚集起來，並用黃布包裹起來，一致存放在乾隆的棺木中，再將棺木放回原位。

如今到清裕陵參觀時，可以看到一個蓋著黃布和玻璃罩的大棺槨，裡面存放的就是乾隆和他的4位后妃的遺骨，旁邊另一個小棺槨的主人則是皇貴妃魏佳氏。

此外，大陸河北遵化市文旅局旅遊發展科科員謝靜介紹，乾隆的棺木被放置在地宮正中間，東西兩邊分別是孝賢純皇后和孝儀純皇后，再旁邊則是淑嘉、哲憫和慧嫻3位皇貴妃，這5人之所以能和乾隆合葬，是因為符合了3個條件，第一等級足夠高，第二生前得寵，第三則是過世得比皇帝早。