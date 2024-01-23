天空若出現大量鳥類，肯定會讓人擔心有大事要發生。大陸江蘇連雲港居民近日發現，天空盤旋許多鳥類，有些停在電線桿纜線和樹上，居民將畫面拍下分享至網路，引發熱烈討論，有人害怕是災難預兆，不過也有人表示是正常現象。

根據《網易新聞》報導，江蘇連雲港居民在本月20至21日，發現天空出現大量鳥類，甚至聚集在當地310國道附近，牠們停在光禿禿的樹枝上，甚至在電線桿電纜站一整排，居民將拍下畫面表示「從來沒見過這種情況，心裡感到很不安」。

影片分享至網路引發討論，還有當地居民回應，自家院子上空也出現怪鳥盤旋，不過不少人認為，這種現象很常見，不需要過度解讀，「每年冬天，連雲港浦南高速公路旁，都會飛來這麼多隻鳥，已經連續好幾年了」、「我住在農村，每到冬天就會出現大量鳥類，停在電線或樹上，大多是麻雀，也有烏鴉，不用太擔心」。

無獨有偶，美國德州休士頓近郊賽普勒斯（Fairfield）本月2日，一間超市外也出現大量鳥類，造成人心惶惶，當地環保組織「休士頓奧杜邦」（Houston Audubon）解釋，這些鳥應該是大尾鷯哥（great-tailed grackles），屬於休士頓當地常見鳥類，牠們近幾年喜歡聚集在購物中心或速食店停車場，主要是因食物來源豐富且有地方棲息，還有人會拿食物餵食，出現繁殖過多的問題。